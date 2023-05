Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Nach positiven Daten zum Abnehmpräparat und potenziellen Milliarden-Blockbuster Danuglipron könne Pfizer einen weiteren Studienerfolg vorweisen. Marstacimab, ein Wirkstoffkandidat zu Hämophilie, umgangssprachlich auch bekannt als Bluterkrankheit, habe sich in einer Phase-3-Studie mit hohem Behandlungserfolg und großer Verträglichkeit bewähren können. Neuigkeiten gebe es auch in Bezug auf die geplante Übernahme von Seagen. Potenzial für die Aktie, nach einer gnadenlosen Talfahrt endlich einen Boden zu finden?Schätzungen zufolge würden weltweit rund 400.000 Menschen an der Erbkrankheit Hämophilie leiden. Das Fehlen sog. Gerinnungsfaktoren verhindere, dass das Blut betroffener Personen gerinnen könne. Selbst bei harmlosen Wunden würden Patienten daher Gefahr zu verbluten laufen. Zwar seien Gentherapien zur ursächlichen Behandlung in Erforschung, bislang gebe es allerdings nur eine in der Europäischen Union zugelassene, vom US-Unternehmen BioMarin Pharmaceutical entwickelte Therapie zur Behandlung besonders schwerer Fälle. Die Standardtherapie behandelt symptomatisch, Patienten müssten sich die fehlenden Gerinnungsfaktoren also kontinuierlich selbst verabreichen.Ungeachtet der vergleichsweise kleinen Gruppe von Betroffenen werde der globale Markt zur Behandlung von Hämophilie auf rund 13 Mrd. Dollar geschätzt. Laut einer Branchenstudie solle dieser Markt bis 2031 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 7,5 Prozent auf 27 Mrd. Dollar wachsen. Bislang vertreten seien hauptsächlich Bayer, Novo Nordisk, Takeda und Pfizer, wobei Pfizer mit seiner jüngsten Studie einen Trumpf landen könnte: Marstacimab solle nicht nur wirksamer als bisherige Präparate sein, sondern könne statt intravenös subkutan verabreicht werden, was die Handhabung für Patienten deutlich vereinfache. Die US-Gesundheitsbehörde FDA führe Marstacimab in ihrer sog. Fast-Track-Liste. Nach dem Studienerfolg könnte das Medikament daher bereits in Kürze zugelassen werden.Einen weiteren Meilenstein habe Pfizer auch bei seinem Vorhaben, Seagen zu übernehmen, genommen. Die Aktionäre des von Pfizer mit 43 Mrd. Dollar bewerteten Biotech-Unternehmens hätten der Übernahme mit einer Annahmequote von 99 Prozent zugestimmt. Solange die US-Wettbewerbsbehörde FTC keine Einwände habe, könnte die Übernahme noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Mit einer Blockade des Deals verbundene Risiken müssten dann ausgepreist werden.Technisch biete Pfizer ein trauriges Bild. Die Aktie sei seit ihrem Allzeithoch im Januar 2022 fest in der Hand der Bären, selbst zwischenzeitlich aussichtsreiche Bodenbildungsversuche seien bereits mehrfach gescheitert. Mit einem RSI von 26, dem schwächsten Stand seit dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008, sei die Aktie zuletzt klar überverkauft gewesen. Selbst im Fall weiterer Abgaben dürfte die Aktie daher nur noch moderat verlieren. Für eine Trendwende gebe es bislang nur wenige Hinweise, im Tageschart sei aber unbedingt die bullische Divergenz im RSI im Auge zu behalten. Daraus könnten auf Sicht einiger Wochen durchaus Aufwärtsimpulse entstehen.Mit den jüngsten Studienerfolgen rufe Pfizer Investoren in Erinnerung, dass es auf einer prall gefüllten Wirkstoffpipeline sitze, die mit einer erfolgreichen Übernahme von Seagen nur noch größer werden würde. In Kombination mit der fundamental ausgesprochen günstigen Bewertung sollte die Aktie auf keiner Watchlist Value-orientierter Investoren fehlen.Für eine klare Kaufempfehlung und einen Einstieg sollte allerdings eine Bodenbildung abgewartet werden, ein durchaus vielversprechendes Signal ist bereits in Arbeit, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link