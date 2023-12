Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

26,65 EUR 0,00% (12.12.2023, 19:03)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

28,65 USD +0,03% (12.12.2023, 18:50)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (12.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern erwarte, noch in dieser Woche die 43 Mrd. USD schwere Übernahme des Krebsspezialisten Seagen abschließen zu können - neun Monate nach deren Ankündigung. Um die Bedenken der Kartellbehörden an dem Deal aus dem Weg zu räumen, wolle Pfizer die Rechte an den Lizenzgebühren an der Krebsimmuntherapie Bavencio spenden, heiße es in einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Die Lizenzrechte für Bavencio wolle Pfizer an die American Association for Cancer Research spenden. Im März habe der Konzern die exklusiven weltweiten Rechte für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Bavencio an die deutsche Merck, aus deren Laboren das Mittel stamme, zurückgegeben. Pfizer habe allerdings eine Lizenzgebühr i.H.v. 15% der Nettoumsätze von Bavencio behalten.Alle behördlichen Genehmigungen für die Übenrahme habe Pfizer erhalten, so das Unternehmen selbst in einer Mitteilung. Pfizer plane nun eine eigene Onkologie-Sparte zu gründen, die auch die Seagen-Übernahme beinhalte. Der Rest solle in zwei Divisionen aufgeteilt werden, von denen sich eine auf die USA und die andere auf den Rest der Welt konzentriere.Am morgigen Mittwoch stehe bei Pfizer gleich ein weiterer wichtiger Termin auf dem Programm. Das Unternehmen wolle seine Prognosen für das Jahr 2024 veröffentlichen und eine Telefonkonferenz zu seiner neuen Struktur abhalten. Charttechnisch sei die Aktie klar angeschlagen. Die Neustrukturierung inklusive der Seagen-Übernahme könnte jedoch Unterstützung geben. Ein erstes wichtiges charttechnisches Signal wäre der Sprung über die 38-Tage-Linie, die derzeit bei gut 30 USD verlaufe, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pfizer-Aktie: