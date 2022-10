Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (05.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma-Giganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Pfizer habe sich dank der Corona-Impfstoff-Partnerschaft mit BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) und der Entwicklung des Covid-19-Medikaments Paxlovid ein zusätzliches Multimilliarden-Dollar-Business aufgebaut. Doch mit dem Abflauen der Pandemie sowie dem perspektivischen Ablauf wichtiger Patente würden die Wachstumssorgen zunehmen.Pfizer glaube, dass die Technologie hinter seinem Blockbuster-Impfstoff die Grundlage für eine lukrative neue Ära sein werde, doch die Konkurrenz ziehe Kreise und die Aktie stehe unter Druck, heiße es in einem Beitrag von "Bloomberg". Die Aktie des Unternehmens sei im Jahr 2022 bereits um 25 Prozent gefallen."Pfizer war vor Covid langweilig", zitiere die Nachrichtenagentur den BMO-Analysten Evan David Seigerman. "Sie werden bestraft, weil die Investoren entweder keine Zukunft für Covid sehen oder weil sie keine Sicht auf diese Zukunft haben." "Bloomberg" meine, dass mehrere der derzeitigen Hauptprodukte von Pfizer bald mit Generika konkurrieren müssten.Pfizer habe bereits einiges an Geld in die Hand genommen, um sich langfristiges Wachstum zu sichern. Dazu würden u.a. die Übernahmen von Biohaven, Trillium Therapeutics und Arena Pharmaceuticals gehören. DER AKTIONÄR sei davon überzeugt, dass die Amerikaner in Sachen M&A aktiv bleiben würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.