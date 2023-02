Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (27.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Pfizer habe offenbar ein Auge auf das Biotechunternehmen Seagen (ehemals Seattle Genetics) geworfen. Gespräche über eine potenzielle Übernahme befänden sich noch in einer frühen Phase, berichte das Wall Street Journal (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Seagen komme derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Dollar.Seagen komme derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Dollar. Bei einer Übernahmen wäre eine Prämie auf den derzeitigen Aktienkurs fällig. Eine Übernahme könnte dabei aber auf eine Reihe von Hürden stoßen, etwa kartellrechtlich.Laut "WSJ" habe sich Seagen im vergangenen Jahr in Gesprächen mit dem Konkurrenten Merck & Co über eine Übernahme im Wert von insgesamt 40 Milliarden Dollar oder mehr befunden, der Deal sei jedoch nicht zustande gekommen. Bereits damals solle Pfizer Interesse an Seagen gezeigt haben, wie es geheißen habe. Seagen verfüge über einige vielversprechende Krebstherapien. Pfizer müsse bis 2030 geschätzte 17 Milliarden Dollar Umsatzeinbußen durch Patentverluste ausgleichen. Das Unternehmen sitze derzeit auf einem Geldberg von knapp 23 Milliarden Dollar durch Einnahmen aus Verkäufen seiner Corona-Impfstoffe sowie weiterer Produkte.Pfizer habe es abgelehnt, sich zu dem Bericht zu äußern, während Seagen nicht sofort auf die Anfrage reagiert habe, so Reuters.Im vergangenen Jahr habe Pfizer Global Blood Therapeutics, einem Spezialisten für Therapien zur Behandlung von Sichelzellanämie für mehr als fünf Milliarden Dollar sowie die restlichen Anteile von Biohaven Pharmaceutical Holdings für mehr als zehn Milliarden Dollar erworben.Während Seagen am frühen Vormittag gut zwölf Prozent steige, notiere die Aktie von Pfizer deutlich im Minus. Gut zwei Prozent gehe es bei Tradegate nach unten. Pfizer müsste in jedem Fall tief in die Tasche greifen. Vom Portfolio würde Seagen aber gut passen.Die Aktie von Pfizer ist vor Kurzem unter den Stopp des "Aktionär" gefallen und wurde verkauft. Anleger sollten hier vorerst ein klares positives Signal abwarten, so Marion Schlegel. Bei Seagen sollten nur sehr risikobereite Anleger auf eine noch höhere Prämie spekulieren. Zumal sich alles noch in einer sehr frühen Phase befinde und noch scheitern könne. (Analyse vom 27.02.2023)Mit Material von dpa-AFX