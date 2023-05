Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

36,00 EUR +1,84% (02.05.2023, 15:24)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

39,21 USD +0,82% (01.05.2023)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (02.05.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE).Pfizer habe Einblicke in das Zahlenwerk zum abgelaufenen Q1 2023 gewährt, welches in puncto Umsatz und Gewinn jeweils über den Erwartungen ausgefallen sei - beide Metriken würden aber einen signifikanten Rückgang aufweisen. So habe sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29% auf USD 18,28 Mrd. (Konsens: USD 16,60 Mrd.) verschlechtert. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei ebenfalls um 24% auf USD 1,23 abgesackt, habe es allerdings die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 0,97 um satte 27% zu übertreffen vermocht.Der Umsatz mit Impfungen und Medikamenten im Zusammenhang mit COVID-19 sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als USD 10 Mrd. zurückgegangen. Pfizer habe gesagt, dies sei in erster Linie auf geringere vertraglich vereinbarte Lieferungen und die sinkende Nachfrage auf internationalen Märkten zurückzuführen.Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwarte sich der Konzern einen Umsatz von USD 67,0 Mrd. bis USD 71,0 Mrd., was den Konsensschätzungen von USD 68,5 Mrd. entspreche. Ohne die umsatzstarken COVID-19-Produkte erwarte das Unternehmen weiterhin ein operatives Umsatzwachstum von 7% bis 9% für das Gesamtjahr. Des Weiteren rechne das Management mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von USD 3,25 bis USD 3,45. Analysten würden sich mit USD 3,46 einen Gewinn am oberen Ende der Spanne befinden. Das entspreche einem operativen Rückgang von 49% gegenüber 2022, was in erster Linie auf die erwarteten niedrigeren Umsätze mit COVID-19-Produkten und höheren Ausgaben zur Unterstützung kurzfristiger Markteinführungen zurückzuführen sei.Bezüglich der bereits der FDA vorgelegten Daten zu dem potenziell weltweit ersten RSV-Impfstoff für Menschen im Alter von 65 Jahren und älter erwarte man sich eine Entscheidung der US-Behörde im Mai dieses Jahres. Pfizer vermelde in diesem Zusammenhang positive Ergebnisse der derzeit laufenden Phase-3-Studie. Der Konzern habe ebenfalls den endgültigen Abschluss einer im März angekündigten Übernahme bekannt gegeben: Demnach werde das weltweit tätige Biotechnologieunternehmen Seagen, welches im Bereich der medikamentösen Behandlung verschiedener Krebsformen tätig sei, für USD 43 Mrd. zugekauft.Die letzte Empfehlung zur Pfizer-Aktie lautete "Kauf", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: