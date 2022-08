Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (08.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Gefühlt vergehe derzeit kein Tag ohne Übernahmegerüchte oder Transaktionen im Biotech-Bereich. Kein Wunder, seien die Bewertungen in den vergangenen Monaten im Sektor doch teils auf ein sehr günstiges Niveau gefallen. Am Freitag habe das "Wall Street Journal" (WSJ) Pfizer als nächsten Dealmaker ausgemacht. Demnach lote der US-Pharmakonzern die Übernahme von Global Blood Therapeutics aus. Wie der Unternehmensname schon andeute, habe sich die Biotech-Firma auf die Bekämpfung von Bluterkrankungen fokussiert. Der Hauptfokus liege hierbei auf der Substanz Voxelotor (Handelsname Oxbryta), die zur Behandlung der Sichelzellanämie zugelassen ist.Laut dem WSJ befinde sich Pfizer in "fortgeschrittenen Gesprächen". Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen strebe Pfizer in den kommenden Tagen einen Abschluss an. Auch andere Interessenten seien im Spiel, heiße es. Die Transaktion könnte einen Wert von satten 5 Mrd. USD haben.5 Mrd. USD seien für Global Blood Therapeutics ein Pfund. Allerdings verwundere das Interesse am Unternehmen nicht. "Der Aktionär" könne sich durchaus vorstellen, dass auch Novo Nordisk oder Vertex eine Übernahme ins Auge fassen könnten. Anleger sollten nach dem Kurssprung am Freitag nicht mehr auf den Zug aufspringen. Die Pfizer-Aktie bleibe eine Halteposition, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pfizer-Aktie: