NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

29,364 USD +0,94% (05.01.2024, 17:11)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (05.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) von "outperform" auf "market perform" herab.Nach einem sehr schwierigen Jahr 2023 scheine sich viel Pessimismus in den Aktien widerzuspiegeln. TD Cowen sei jedoch nicht sehr überzeugt von den Aussichten von Pfizer, was es nach Meinung des Researchhauses schwierig mache, selbst auf diesem Niveau auf den Tisch zu hauen.Die Analysten von TD Cowen stufen die Pfizer-Aktie in Erwartung größerer Klarheit über seine Wachstumsaussichten von "outperform" auf "market perform" herab. Das Kursziel laute weiterhin 32 USD. (Analyse vom 04.01.2024)Börsenplätze Pfizer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:26,85 EUR +1,13% (05.01.2024, 17:22)