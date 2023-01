Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

39,22 EUR -2,34% (31.01.2023, 13:43)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

43,53 USD -0,59% (30.01.2023)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (31.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Soeben habe Pfizer Einblicke in das Zahlenwerk zum abgelaufenen Q4/2022 gewährt, welches in puncto Umsatz und Gewinn über den Erwartungen ausgefallen sei. So habe sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal organisch um 13% auf USD 24,29 Mrd. (Konsens: USD 24,23 Mrd.) verbessert, während der bereinigte Gewinn je Aktie mit USD 1,14 die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,05 um knapp 9% übertroffen habe.Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte sich der Konzern einen Umsatz von USD 67,0 Mrd. bis USD 71,0 Mrd., was marginal unter den Konsensusschätzungen von USD 71,7 Mrd. angesiedelt sei. Des Weiteren rechne das Management mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen USD 3,25 und USD 3,45. Analysten hätten sich hier mit im Schnitt USD 4,31 deutlich mehr erwartet. Bezüglich der bereits der FDA vorgelegten Daten zu dem potenziell weltweit ersten RSV-Impfstoff für Menschen im Alter von mindesten 60 Jahren erwarte sich Pfizer eine Entscheidung der US-Behörde kommenden Mai. In einer ersten vorbörslichen Reaktion habe die Pfizer-Aktie um 3,3% nachgegeben.Die letzte Empfehlung zur Pfizer-Aktie lautete "Kauf", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 31.01.2023)Börsenplätze Pfizer-Aktie: