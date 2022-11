Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (01.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Pfizer werde zuversichtlicher für das laufende Jahr. Dank gut laufender Geschäfte habe der Pharma-Riese bei der Vorlage der Q3-Zahlen das untere Ende der Wachstumsprognose angehoben und auch die Erwartungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöht. Auch die BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) profitiere von der Nachricht.Die Q3-Ergebnisse hätten die kommerzielle Stärke in vielen Bereichen des Geschäfts gezeigt, seien aber durch die starke Leistung im Vorjahr etwas überlagert worden, habe Finanzchef David Denton laut Mitteilung das Ergebnis am Dienstag in New York kommentiert. Außerdem bekomme Pfizer durch den starken Dollar etwas Gegenwind. Insgesamt habe der Konzern aber besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Aktie habe vorbörslich 2,4 Prozent zugelegt.Beim Umsatz erwarte Pfizer 2022 nun mindestens 99,5 Mrd. Dollar, statt zuvor 98 Mrd. Dollar. Das obere Ende der Spanne sei mit 102 Mrd. Dollar unverändert geblieben. Einer der Wachstumstreiber sei dabei erneut Comirnaty, der gemeinsam mit BioNTech entwickelte Impfstoff gegen Covid-19. Die Umsatzprognose sei um 2 Mrd. Dollar auf rund 34 Mrd. Dollar erhöht worden. Als bereinigtes Ergebnis je Aktie sollten für den Konzern im Gesamtjahr zwischen 6,4 und 6,5 Dollar stehen, bislang seien 6,3 bis 6,45 Dollar veranschlagt gewesen.Trotz der starken Zahlen seien die Herausforderungen bei Pfizer weiter groß. Andere Pharma-Aktien hätten sich im derzeitigen Marktumfeld besser als Pfizer geschlagen. DER AKTIONÄR habe zuletzt von aktiven Zukäufen bei Pfizer abgeraten. Halteposition und Stopp bei 39,00 Euro.Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, PfizerAktien der BioNTech befinden sich im Real-Depot der Börsenmedien AG.