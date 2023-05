NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

38,06 USD -1,78% (23.05.2023, 15:53)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (23.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) mit dem Rating "hold" ein.Nachdem Pfizer gestern um etwa 5% gestiegen sei und eine Marktkapitalisierung von fast 11,3 Mrd. USD erreicht habe, nachdem das Unternehmen die vollständigen Phase-2-Daten zu seinem oralen GLP-1-Agonisten in JAMA veröffentlicht habe, habe Jefferies festgestellt, dass die wichtigsten Daten bereits 2022 veröffentlicht worden seien, was die Entwicklung "etwas rätselhaft" mache. Das Researchhaus räume ein, dass die frühen Wirksamkeitsmessungen "interessant" aussehen würden, aber es glaube, dass Sicherheits- und Verträglichkeitsprobleme erhebliche Hindernisse für die Marktakzeptanz darstellen könnten, und füge hinzu, dass es "nicht so optimistisch für die vollständigen Daten sei, wie die heutige Aktienbewegung vielleicht vermuten lasse."Die Analysten von Jefferies & Co bewerten die Pfizer-Aktie mit "hold" und einem Kursziel von 41 USD. (Analyse vom 23.05.2023)Börsenplätze Pfizer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:35,45 EUR -1,12% (23.05.2023, 16:07)