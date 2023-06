Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Corona spiele bei Pfizer derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Zuletzt habe der Pharma-Riese die Zulassung für seinen RSV-Impfstoff bekommen. Darüber hinaus richte sich der Blick der Anleger auch auf den laufenden Seagen-Übernahmeprozess. Pfizer wolle den Onkologie-Spezialisten für satte 43 Mrd. USD schlucken, der Vollzug der Transaktion werde für Ende 2023/Anfang 2024 erwartet.Der Einfluss des Corona-Geschäfts auf die operative Entwicklung des US-Konzerns habe spürbar abgenommen. Der Übernahmeprozess von Seagen hingegen genieße bei den Marktteilnehmern derzeit einen höheren Stellenwert. Kein Wunder, lasse sich Pfizer die Akquisition viel Geld kosten. Bei dem konservativen Titel dränge sich derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link