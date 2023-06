Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

33,75 EUR -0,30% (27.06.2023, 09:03)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

36,89 USD -3,68% (26.06.2023, 22:02)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (27.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der amerikanische Pharma-Gigant Pfizer ziehe bei der Entwicklung eines seiner größten Hoffnungsträger seiner Forschungspipeline aufgrund von unerwünschten Nebenwirkungen die Reißleine. Anleger würden verschnupft reagieren und hätten den Titel zu Wochenbeginn zeitweise auf ein neues 52-Wochen-Tief geschickt.Konkret gehe es um ein Mittel gegen Fettleibigkeit namens Lotigliperon. Pfizer stelle die Entwicklung aufgrund von erhöhten Leberenzymwerten ein. Für Analyst Umer Raffat handele es sich hierbei um einen "großen Rückschlag" für Pfizer, nicht nur für das Adipositas-Programm, sondern auch aus einer breiteren Pipeline-Perspektive.Pfizer gebe dennoch nicht auf und treibe die Entwicklung einer weiteren Substanz zur Behandlung von Adipositas voran. "Sicher, sie werden mit Danuglipron weitermachen, aber es ist nicht die beste Chance, die sie hatten", kommentiere Evercore-Analyst Raffat.Der Rückschlag bei Pfizer sei wiederum positiv für Unternehmen wie Eli Lilly oder Novo Nordisk ( ISIN DK0060534915 WKN A1XA8R ), die bereits am Markt mit Abnehmpräparaten vertreten seien, positiv zu werten. Der große Hoffnungsträger der Dänen, Wegovy, dürfte laut Firmenlenker Lars Fruergaard Jørgensen Ende Juli in Deutschland erhältlich sein.Die Pipeline von Pfizer dünne sich weiter aus, wenngleich die Substanz Danuglipron in die Phase 3 der klinischen Entwicklung überführt werde. Frisches anorganisches Wachstum erhoffe sich Pfizer durch die ausstehende 43-Milliarden-Dollar-Übernahme von Seagen. Kurzfristig würden allerdings die Impulse fehlen.Die jüngste Einschätzung des "Aktionär" hat Bestand: Bei dem konservativen Titel drängt sich derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Pfizer-Aktie. (Analyse vom 27.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: