NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

36,145 USD -0,40% (29.06.2023, 17:35)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (29.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse der Credit Suisse:Trung Huynh, Analyst der Credit Suisse, stuft Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) von "outperform" auf "neutral" herab und senkt das Kursziel von 47 USD auf 40 USD.Da Pfizer in eine "Zeit der Ungewissheit und begrenzter Pipeline-Katalysatoren" eintrete, gebe es größere Wachstumschancen bei anderen großen US-Pharmatiteln. Nach den jüngsten Ereignissen habe Huynh seine Umsatzschätzungen für 2023 und 2030 um 1% bzw. 4% gesenkt. Nach der Entscheidung, das einmal täglich einzunehmende GLP-1-Präparat Lotiglipron einzustellen, und den jüngsten Wettbewerbsdaten sei der geschätzte Spitzenumsatz für das orale GLP-1-Präparat von 6 Mrd. US-Dollar auf 1,5 Mrd. US-Dollar gesenkt worden. Die Bewertung von Pfizer sei attraktiv, aber das Unternehmen befinde sich in einer Phase der Unsicherheit mit wenig aussagekräftigen Katalysatoren.Trung Huynh, Analyst der Credit Suisse, bewertet die Pfizer-Aktie nun mit "neutral". (Analyse vom 29.06.2023)Börsenplätze Pfizer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:33,15 EUR -0,30% (29.06.2023, 17:41)