Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (13.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe sich bereits angebahnt, nun sei es offiziell: Pfizer wolle Seagen übernehmen und greife dafür tief in die Tasche. Der Pharma-Riese biete satte 43 Milliarden Dollar für den Krebsspezialisten. Es handle sich hierbei um die zweite angekündigte milliardenschwere Transaktion im Biotech-Sektor an diesem Montag.Pfizer habe damit nach den Übernahmen von Global Blood Therapeutics, Arena Pharmaceutical und Biohaven ein weiteres Übernahmeziel identifiziert. Mit 43 Milliarden Dollar könnte es sich hierbei allerdings um den mit Abstand teuersten der aufgelisteten Zukäufe handeln. Mit dem Kaufpreis werde die Aktie von Seagen mit 229 Dollar bewertet.Im vorbörslichen Handel nähere sich das Papier von Seagen dem Übernahmeangebot von 229 Dollar pro Papier an, zur Stunde lege der Biotech-Wert knapp 19 Prozent auf 205 Dollar zu. Pfizer rechne damit, dass Seagen mit seinen Krebsmedikamenten wie Adcetris oder Tukysa im Jahr 2030 mehr als zehn Milliarden Dollar zum Konzernumsatz beitragen könne.Pfizer knüpfe damit an seine hohen Übernahmeaktivitäten der vergangenen Jahre an. Kein Wunder, verfüge das Unternehmen über enorme Cash-Reserven, die das Unternehmen durch die Einnahmen mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty und dem Covid-19-Medikament Paxlovid aufgebaut habe.Rund um Seagen habe es immer wieder Übernahmegerüchte gegeben, auch Merck & Co sollte bereits an einer Transaktion interessiert gewesen sein. Pfizer sei nun am Ziel und kaufe sich anorganisches Wachstum teuer ein. Die Aktie des Pharma-Riesen dürfte kurzfristig unter Druck geraten. Zuletzt sei das Chartbild bereits angeschlagen gewesen.Die Pfizer-Aktie gehört auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link