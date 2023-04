NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (11.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Terence Flynn, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) weiterhin mit "equal-weight" ein und senkt das Kursziel von 45 USD auf 44 USD, nachdem er die Modelle des Researchhauses an die jüngsten IQVIA-Trends sowie an die Aktualisierungen innerhalb des Quartals angepasst hat.Innerhalb der Large-Cap-Pharmagruppe sehe Flynn die Notwendigkeit, selektiv zu bleiben und glaube, dass Unternehmen, die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts Wachstum erzielen könnten, am besten positioniert seien.Terence Flynn, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die Pfizer-Aktie unverändert mit dem Votum "equal-weight". (Analyse vom 10.04.2023)Börsenplätze Pfizer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:38,35 EUR +0,79% (11.04.2023, 12:30)