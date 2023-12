Hinweis auf Interessenkonflikte:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (01.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Kampf um den Multimilliarden-Dollar-Markt für Abnehmmedikamente (GLP-1-Präparate) müsse der amerikanische Pharma-Riese Pfizer einen herben Dämpfer hinnehmen. Eine Studie mit dem großen Hoffnungsträger Danuglipron breche das Unternehmen ab, die Aktie gehe daraufhin in die Knie und nähere sich damit dem 52-Wochen-Tief wieder an.Laut Pfizer habe die Substanz Danuglipron eine mittlere Placebo-bereinigte Gewichtsreduktion von acht bis 13 Prozent nach 32 Wochen und fünf bis 9,5 Prozent nach 26 Wochen gezeigt. Dabei habe das Unternehmen allerdings hohe Abbruchraten beobachtet, bei der Danuglipron-Gruppe von mehr als 50 Prozent und in der Placebo-Gruppe von etwa 40 Prozent.Darüber hinaus seien unerwünschte Nebenwirkungen gastrointestinaler Natur aufgetreten, bei denen Pfizer relativ hohe Raten beobachtet habe. Die Amerikaner würden nach den Phase-2b-Ergebnissen die zweimal täglich verabreichte Formulierung von Danuglipron nicht in Phase-3-Studien erproben wollen. Die Entwicklung der einmaligen Tagesdosis solle fortgesetzt werden, hier würden im kommenden Jahr weitere Daten erwartet.Ein massiver Rückschlag für Pfizer, würden die Konkurrenten Novo Nordisk und Eli Lilly mit ihren Abnehmsubstanzen Semaglutid (Wegovy) respektive Tirzepatid (Zepbound) aufschwimmen. Der Abstand zu dem führenden Duo in diesem boomenden Markt scheine sich durch den Studienrückschlag nun weiter zu vergrößern.Der amerikanische Pharma-Riese Pfizer drohe den Anschluss an Novo Nordisk und Eli Lilly im Markt für GLP-1-basierte Wirkstoffe zu verlieren.Mutige Anleger setzen auf weiter fallende Kurse nach dem Studienrückschlag und greifen zum Turbo-Put der HSBC (WKN: HS1NUA, aktueller Kurs: 0,70 Euro, Hebel: 3,9), so Michel Doepke. Der Stopp sollte bei 0,54 Euro platziert werden. (Analyse vom 01.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link