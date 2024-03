Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

25,50 EUR -0,20% (22.03.2024, 14:06)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

27,66 USD -0,14% (21.03.2024, 21:00)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (22.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Argus Research:Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) von "buy" auf "hold" herab.Pfizer sehe sich mit kurzfristigem Gegenwind für sein Umsatzwachstum konfrontiert, da es für das Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 3% bis 5% (ohne COVID-Produkte und Seagen-Akquisition) prognostiziert habe, gegenüber einem Wachstum von 7% im Jahr 2023, so Argus Research in einer Research Note.Pfizers Programm zur Entwicklung eines oralen GLP-1-Medikaments zur Gewichtsabnahme habe im Dezember 2023 ebenfalls einen Rückschlag erlitten, da die Entwicklung der zweimal täglich verabreichten Formulierung aufgrund hoher Nebenwirkungsraten eingestellt worden sei. Die einmal täglich verabreichte Formulierung, deren Ergebnisse 2024 erwartet würden, werde auf dem Markt für Gewichtsabnahme-Therapien hinter Eli Lillys und Novo Nordisks (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R) Wegovy zurückbleiben.Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Pfizer von "buy" auf "hold" herunter. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Pfizer-Aktie: