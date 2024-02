NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

27,76 USD +0,76% (23.02.2024, 22:00)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Guggenheim Securities:Guggenheim Securities nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) mit einer Kaufempfehlung auf.Die Pfizer-Aktie habe sich in den letzten zwei Jahren deutlich unterdurchschnittlich entwickelt, seit die Corona-Krise die Hoffnungen der Anleger hinsichtlich des Potenzials des COVID-19-Impfstoffs Comirnaty und der oralen antiviralen Behandlung Paxlovid des US-Pharmakonzerns erhöht habe, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Das Analysehaus sei der Ansicht, dass die Erwartungen für die COVID-Vermögenswerte von Pfizer jetzt angemessen gesunken seien und während mehrere der anderen größten Umsatzträger ebenfalls vor Herausforderungen stünden, sehe es die Möglichkeit, dass die kurzfristigen Schätzungen steigen würden, wenn das Management in der Lage sei, große potenzielle Chancen erfolgreich zu vermarkten, wie Padcev bei Blasenkrebs und Abrysvo für die prophylaktische Impfung gegen RSV.Guggenheim Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Pfizer-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 36 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 23.02.2024)Börsenplätze Pfizer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:25,60 EUR -0,19% (26.02.2024, 14:29)