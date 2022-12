Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (28.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma-Riese habe durch die Corona-Pandemie eine Sonderkonjunktur erfahren. Neben dem Covid-19-Medikament Paxlovid habe auch der Vertrieb der Corona-Impfstoffe mit der Biotech-Gesellschaft BioNTech für kräftige Umsatz- und Ergebnissprünge gesorgt. Analysten würden damit rechnen, dass Pfizer das Niveau im kommenden Jahr nicht halten könne.Der Konzernumsatz könnte um rund ein Viertel von erwarteten 100,4 Milliarden Dollar im Jahr 2022 auf 75,6 Milliarden Dollar einbrechen. Das hätte auch Folgen für das bereinigte Ergebnis je Aktie: Hier würden die Analysten derzeit mit 4,90 Dollar pro Pfizer-Aktie (Schätzung 2022: 6,54 Dollar) kalkulieren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das kommende Jahr würde sich dann dennoch lediglich auf 10 belaufen.Pfizer-Chef Albert Bourla habe auch im Jahr 2022 nicht mit der Wimper gezuckt und milliardenschwere Zukäufe angekündigt. Dazu würden die Übernahme von Global Blood Therapeutics für 5,4 Milliarden Dollar und die Akquisition von Biohaven Pharmaceutical für satte 11,6 Milliarden Dollar gehören.Auch im kommenden Jahr 2023 dürften die M&A-Aktivitäten von Pfizer auf einem hohen Niveau bleiben. Die Kassen des Pharma-Giganten seien weiter prall gefüllt. "Der Aktionär" könne sich unter anderem einen Zukauf im Bereich NASH vorstellen. Hier habe vor kurzem Madrigal Pharmaceuticals mit überzeugenden Daten für Schlagzeilen gesorgt.Der Pharma-Wert bleibt eine solide Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Pfizer-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.