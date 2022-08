Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Der Pharma-Gigant Pfizer investiere einen Teil seiner milliardenschweren Gewinne in die nächste Übernahme. Bereits am Freitag sei den Amerikanern Interesse am Biotech-Unternehmen Global Blood Therapeutics zugesagt worden. Pfizer bestätige die Transaktion am Montag, die auf einen Wert von 5,4 Milliarden Dollar beziffert werde (beziehungsweise 68,50 Dollar je Aktie).Pfizer sichere sich mit der Gesellschaft eine Pipeline im Bereich der Sichelzellerkrankung. Das Unternehmen rechne sich mit der Akquisition einen potenziellen weltweiten Spitzenumsatz von über drei Milliarden Dollar aus.Der Hauptfokus von Global Blood Therapeutics richte sich hierbei auf die Substanz Voxelotor (Handelsname Oxbryta), die zur Behandlung der Sichelzellanämie zugelassen sei.5,4 Milliarden Dollar seien kein Schnäppchen. Doch Pfizer verfüge über genügend liquide Mittel, um diese Transaktion zu stemmen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass das Unternehmen auch in Zukunft weitere Deals einfädeln werde, um sich langfristiges Wachstum zu sichern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: