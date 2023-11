Basierend auf einer EV/EBIT- und KGV-relativen-Bewertung, bestätigt Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, daher seine "Kauf"-Bewertung für die Pfizer-Aktie und setzt ein Preisziel von USD 35. (Analyse vom 06.11.2023)



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (06.11.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) weiterhin zu kaufen.Pfizer habe zuletzt am Dienstag, den 31. Oktober, seine Geschäftsergebnisse veröffentlicht. Das Unternehmen habe USD -0,17 bereinigten Verlust pro Aktie zwar im negativen Bereich gemeldet, aber immer noch über den die Konsensschätzungen von USD -0,32.Das Quartal sei vor allem aufgrund einer Abschreibung des COVID-19-Medikaments Paxlovid von USD 4,7 Mrd. so negativ ausgefallen. Auch der Umsatz sei stark von COVID-19 in die Mitleidenschaft gezogen worden: Das Unternehmen habe einen Umsatz von USD 13,23 Mrd. erzielt, verglichen mit den Erwartungen der Analysten von USD 13,77 Mrd. Das entspreche einem Rückgang von -41% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Rechne man COVID-19 heraus, sei dieses Quartal ein Umsatzplus von 10% herausgekommen.Im Ausblick versuche die Geschäftsleitung, klugerweise, soweit es gehe, von COVID-19 abzulenken, und verweise auf Wachstum in anderen Segmenten. Pfizer bekräftige dazu die Prognose für das Gesamtjahr 2023 mit einem Umsatz von USD 58 Mrd. bis USD 61 Mrd. Zusätzlich werde der Gewinnausblick bestätigt mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von USD 1,45 bis USD 1,65. Der Konsens sehe das ähnlich gut geht davon aus, dass Pfizer im laufenden Jahr einen Gewinn pro Aktie von USD 1,60 erzielen werde.In den letzten Monaten habe die Aktie hohe Kursverluste hinnehmen müssen. Das Sentiment im Aktienmarkt der Firma gegenüber sei nicht gut. Die Analysten der RBI sähen hier drei Gründe, die dazu führen würden, dass Pfizer im Moment kein Markt-Liebling sei, hier kurz die Gründe und die RBI-Einschätzung dazu:(1) Die Kosten der Firma seien sehr hoch. Dazu verspreche die Geschäftsleitung jährliche Kosteneinsparungen von mindestens USD 3,5 Mrd., wovon anfangs USD 1,0 Mrd. im Jahr 2023 und mindestens zusätzliche USD 2,5 Mrd. im Jahr 2024 erwartet würden. Die Analysten der RBI seien mit dieser Ansage zufrieden und sähen damit diesen Punkt als weniger problematisch, vorausgesetzt die Firma setze die Ankündigungen um.(3) Die Firma habe zu den größten Umsatz-Gewinnern der Pandemie gezählt und von diesem Höhenflug nun wieder herunterkommen müssen. Der Absatz mit COVID-19-Produkten gehe aktuell noch schneller zurück als sogar vom Markt erwartet, Pfizer habe ursprünglich noch damit gerechnet, dass sich 2023 25% der US-Bevölkerung gegen das Virus impfen lasse, mittlerweile gehe man von 17% aus. Mit diesem Einbruch würden alle Gesundheits-Firmen, die in diesem Bereich operieren würden, mit Kursverlusten bestraft. Angesichts der wieder einkehrenden Normalität habe das auch passieren müssen und der Umsatzrückgang sei nach Meinung der Analysten der RBI mittlerweile eingepreist.Ein Lichtblick hier sei die Kombinations-Impfung, die gegen COVID-19 und Influenza schütze. Die Impfung habe in klinischen Studien im Oktober 2023 positive Resultate zeigen können, basiere auf mRNA-Technologie und werde gemeinsam mit BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) entwickelt. Eine Kombinations-Impfung könnte sich als beliebtes Produkt entpuppen, da es Patient:innen Zeit und einen Nadelstich spare.Pfizer befinde sich in einer schwierigen Phase. Die hohen Kosten, die schwächelnde Pipeline und der Rückgang der COVID-19-Umsätze würden zu Kursverlusten führen. Die Übernahme von Seagen würde die Pipeline stärken, sei aber teuer. Ein Lichtblick sei die Kombinations-Impfung gegen COVID-19 und Influenza. Zusätzlich dazu gebe es Hoffnung für Pfizer, auch auf den Diabetes-Zug aufzuspringen. Noch im Juni 2023 seien Testergebnisse bekannt gegeben worden, wonach ein orales GLP-1 Medikament weiter in Untersuchung stehe. Erste Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie würden darauf hindeuten, dass es zu einer Gewichtsreduzierung führe. Der Diabetes-Markt sei groß und es gebe auf alle Fälle Platz abseits des aktuell vorherrschenden Duopols.Aufgrund dieser Faktoren seien die Analysten der RBI der Meinung, dass Pfizer auf aktuellen Bewertungsniveaus eine attraktive Investition darstelle. Die Firma habe aufgrund der hohen COVID-19-Gewinne außerdem sehr niedrige Schulden und eine sehr attraktive Dividendenrendite von über 5%.