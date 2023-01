Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE).Q3/2022 sei für Pfizer hervorragend ausgefallen. Der Umsatz des US-Pharmariesen habe sich zwar im Vergleich zum starken Vorjahresquartal um 6% auf USD 22,64 Mrd. verschlechtert, sei damit allerdings mehr als 7% über den Markterwartungen von USD 21,12 Mrd. angesiedelt gewesen. Indes habe der bereinigte Gewinn je Aktie mit USD 1,78 die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,40 um satte 27% übertroffen.Im Zuge des starken Quartalsergebnisses habe das Management den Ausblick des Geschäftsjahres 2022 nach oben angepasst: So rechne Pfizer nun mit einem Umsatz in der Spanne von USD 99,5 Mrd. bis USD 102,0 Mrd. (zuvor: USD 98,0 Mrd. bis USD 102,0 Mrd.) sowie einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen USD 6,40 und USD 6,50 (zuvor: USD 6,30 bis USD 6,45).Pfizer liefere sich zurzeit mit GSK ein Rennen um den ersten RSV-Impfstoff (Respiratorisches Synzytial Virus). RSV sei ein weltweit verbreiteter Erreger von akuten Erkrankungen der Atemwege und gleiche symptomatisch oft einer Influenza. Zurzeit würden nur symptomatische Behandlungsmöglichkeiten existieren. Im November habe Pfizer positive Ergebnisse von Phase-III Studien eines möglichen RSV-Impfstoffes für Erwachsene ab 65 Jahren sowie bei schwangeren Frauen vermeldet. Man strebe bis zum Herbst 2023 die Zulassung des Impfstoffs (zumindest bei Erwachsenen ab 65 Jahren) in den USA an.Der hauseigene Covid-19-Impfstoff Comirnaty habe in Q3 einen Umsatz von USD 4,40 Mrd. erzielt und sei damit satte 73% über den Analystenschätzungen von im Schnitt USD 2,54 Mrd. angesiedelt gewesen. Indes habe der Konzern mit dem Corona-Medikament Paxlovid USD 7,51 Mrd. (Konsens: USD 7,57 Mrd.) erwirtschaftet. Der Analyst sei nach wie vor der Ansicht, dass die jährlichen Umsätze durch Corona-Impfungen und -Medikamente eine vergleichsweise kurzlebige Opportunität sein würden, welche durch ein breiteres Marktangebot, Preisdruck und dem Übergang von der Pandemie zu einer Endemie etwas erodieren würden.Q3/2022 von Pfizer sei hervorragend ausefallen. Speziell beim Gewinn sei der Konzern in der Lage gewesen, die Markterwartungen deutlich zu übertreffen, wobei das Ergebnis abermals vor allem von den Corona-Produkten gestützt worden sei. Mittelfristig werde sich alles weiterhin um die Frage drehen, ob der Pharma-Riese in der Lage sei, seine Welle an Patentabläufen in den Jahren 2025 bis 2030 mittels M&A-Transaktionen sowie durch Erfolge in der eigenen R&D-Pipeline umsatztechnisch auszugleichen.Der Konzern habe sich bereits in den vergangenen Monaten bei M&A-Transaktionen äußerst aktiv gezeigt (Biohaven Pharmaceuticals, ReViral, Arena Pharamceuticals etc.) und bei den hauseigenen Entwicklungen gebe sich das Management optimistisch, wenngleich sich dieser Optimismus natürlich erst materialisieren müsse. Hier würden die positiv ausfallenden Phase-III Studienergebnisse die Hoffnung auf den weltweit ersten RSV-Impfstoff erwecken, für welchen Pfizer eine Zulassung im Herbst 2023 anstrebe.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht angesichts dieser Entwicklung sein Kursziel von USD 53,00 auf USD 55,00 und bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Pfizer-Aktie. (Analyse vom 11.01.2023)