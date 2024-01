Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (30.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern bekomme die gesunkene Nachfrage nach Covid-19-Arzneien und -Impfstoffen massiv zu spüren. Unter dem Strich habe Pfizer alles in allem im vergangenen Jahr allerdings noch besser abgeschnitten als von Analystenseite erwartet.So habe Pfizer im Jahr 2023 einen Umsatzeinbruch um 41 Prozent auf 58,5 Mrd. USD hinnehmen müssen. Unter dem Strich sei der Gewinn im Geschäftsjahr sogar um 93% eingebrochen. Bereinigt um Sondereffekte wie milliardenschwere Wertberichtigungen auf Lagerbestände des Corona-Medikamentes Paxlovid und des Corona-Impfstoffes Comirnaty sei das Ergebnis 2023 jedoch besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Auch das im Jahresverlauf gesenkte Ergebnisziel der Gesellschaft habe der Konzern übertroffen.Für 2024 rechne Pfizer erst einmal mit einem stabilen bis moderat höheren Umsatz. Die bereits Mitte Dezember veröffentlichte und jetzt bestätigte Prognose habe seinerzeit Börsianer schwer enttäuscht und für einen Kursrutsch gesorgt. Ebenfalls bekannt seien Milliardeneinsparungen: Im laufenden Jahr wolle Pfizer seine Kosten dauerhaft um netto 4 Mrd. USD senken.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link