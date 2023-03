Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

38,10 EUR +0,05% (16.03.2023, 21:58)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

40,37 USD 0,00% (16.03.2023)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (17.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Das unabhängige Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA habe am Donnerstag die uneingeschränkte Zulassung der antiviralen Pille Paxlovid für Erwachsene mit hohem Risiko empfohlen. Allerdings habe das Gremium auch auf potenziell schädliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten hingewiesen.An der Wall Street könne die Pfizer-Aktie aber nicht von der Nachricht profitieren. Im Fokus stehe derzeit ohnehin die Übernahme von Seagen, mit der sich Pfizer jüngst anorganisches Wachstum teuer eingekauft habe. Die Aktie des Pharmariesen gehöre auf die Watchlist, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.Börsenplätze Pfizer-Aktie: