Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Guggenheim Securities:Die Analysten von Guggenheim Securities senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE).Guggenheim habe überarbeitete Versionen seiner Modelle für Large-Cap-Biopharmazieunternehmen veröffentlicht, nachdem es verschiedene jüngste Aktualisierungen und deren jüngste 10-K-Einreichungen berücksichtigt habe. Für Pfizer senke die vollständige Einbeziehung der für die Seagen-Transaktion erforderlichen Finanzierung das Ziel des Unternehmens, obwohl dies teilweise durch erhöhte wahrscheinlichkeitsbereinigte Umsatzschätzungen für mehrere Onkologieprodukte nach dem jüngsten Onkologie-Innovationstag des Unternehmens ausgeglichen werde.Die Analysten von Guggenheim Securities bewerten die Pfizer-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel werde von 36,00 auf 33,00 USD gekürzt. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Pfizer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:25,55 EUR 0,00% (22.03.2024, 13:14)