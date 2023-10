Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (16.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Die US-Börsen hätten sich am Montag teils deutlich von ihren jüngsten Verlusten erholt. Im frühen Handel sei der Leitindex Dow Jones um rund ein Prozent gestiegen. Der marktbreite S&P 500 sowie der Technologie-Index NASDAQ 100 hätten sogar noch etwas stärker zugelegt. Grund dafür seien diplomatische Bemühungen im Krieg zwischen Israel und der Hamas gewesen.US-Präsident Joe Biden habe kurzfristig eine Reise in den Bundesstaat Colorado abgesagt, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass er in dieser Woche eine Reise nach Israel plane. Darüber hätten US-Medien zuvor spekuliert. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu solle Biden während eines Telefonats am Wochenende nach Israel eingeladen haben."Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten bleiben das Hauptthema des Marktes", habe Luke Hickmore, Investment Director beim Vermögensverwalter Abrdn Investment Management gesagt. "Es mag jetzt ruhiger erscheinen, aber wenn sich der Krieg auf andere Teile der Region ausweitet, bedeutet das mehr Druck auf den Ölpreis und mehr Unsicherheit, mit der der Markt umgehen muss. Das wird hier ein wichtiger Faktor sein."Unter den Einzelwerten hätten die Aktien von Pfizer nach reduzierten Jahreszielen im Mittelpunkt des Interesses gestanden. Wegen weggebrochener Covid-Erlöse habe der Pharmakonzern die Prognose für den Umsatz im laufenden Jahr gekappt. Vor dem Hintergrund dennoch positiver Äußerungen von Experten habe die Pfizer-Aktie um rund fünf Prozent zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte