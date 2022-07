Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (28.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dank der weiterhin massiven Beiträge des COVID-19 Impfstoffs Comirnaty und des COVID-19 Medikaments Paxlovid habe sich der Umsatz des US-Pharmakonzerns im abgelaufenen Q2 2022 um satte 47% auf USD 27,7 Mrd. verbessert. Somit seien die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 25,7 Mrd. komfortabel übertroffen worden. Der Nettogewinn habe um 78% auf USD 9,9 Mrd. angezogen und dabei nur minimal die Schätzungen von USD 10,0 Mrd. verfehlt.In puncto nominaler Umsatz habe Pfizer den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt: Man rechne dort weiterhin mit konzernübergreifenden Umsätzen in Höhe von USD 98 Mrd. bis USD 102 Mrd. Darin seien allerdings höhere negative Wechselkurseffekte eingerechnet, weswegen der Ausblick auf das währungsbedingte Wachstum um 2 Prozentpunkte auf 27 und 32% angehoben worden sei. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwarte das Management nun USD 6,30 bis 6,45 statt wie bisher USD 6,25 bis 6,45. Die untere Grenze sei also leicht nach oben korrigiert worden. In einer ersten vorbörslichen Reaktion sei es mit der Aktie um rund 1% aufwärts gegangen.Die letzte Empfehlung zur Pfizer-Aktie lautete "halten", so Benedikt-Luka Antic und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.07.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity