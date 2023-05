Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

34,05 EUR 0,00% (22.05.2023, 12:29)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

36,77 USD +0,79% (19.05.2023, 22:03)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (22.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE).Das Q1 von Pfizer habe sowohl in puncto Umsatz als auch Gewinn zu überzeugen vermocht. Mittelfristig werde sich alles weiterhin um die Frage drehen, ob der Pharma-Riese in der Lage sei, seine Welle an Patentabläufen in den Jahren 2025 bis 2030 mittels M&A-Transaktionen sowie durch Erfolge in der eigenen R&D-Pipeline umsatztechnisch auszugleichen. Der Konzern habe sich bereits in den vergangenen Monaten bei M&A-Transaktionen äußerst aktiv gezeigt und sich mit dem neuen Übernahmevorhaben des Krebsspezialisten Seagen erneut einkaufsfreudig präsentiert. Bei den hauseigenen Entwicklungen plane man indes kräftig zu investieren. Bis zum H1 2024 sollten 19 Medikamente oder nennenswerte "Label-Expansions" auf den Markt kommen. Dementsprechend niedrig falle die Prognose des bereinigten Gewinns für das GJ 23 aus. Antic bewerte das ambitionierte Investitionsvorhaben als positiv, allerdings müsse sich der Optimismus des Managements bezüglich der dadurch erhofften Wachstumsraten erst materialisieren. Zurzeit handle die Pfizer-Aktie auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023/24e rund 30% unter dem Median der Vergleichsgruppe und hinke auch deutlich hinter dem eigenen historischen Bewertungsniveau (zehn Jahre) sowie dem Sektor und breitem Markt hinterher.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher seine "Kauf"-Empfehlung für die Pfizer-Aktie, reduziert aber das Kursziel in Anbetracht des sich erst zu materialisierenden Optimismus des Managements auf USD 43,50. (Analyse vom 22.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze Pfizer-Aktie: