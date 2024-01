Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

25,05 EUR +0,60% (31.01.2024, 12:55)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

27,02 USD -1,67% (30.01.2024, 22:00)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (31.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Pfizer habe am Dienstag seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Pfizer habe zwar im Vergleich zum Vorjahr einen erheblichen Umsatz- und Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Analysten hätten im Vorfeld beim Gewinn aber weniger erwartet. Dementsprechend lägen die Kursziele über dem aktuellen Kurs. Einige hätten ihre Kaufempfehlungen bestätigt.Pfizer habe im vergangenen Jahr mit 58,5 Milliarden Dollar 42 Prozent weniger Umsatz als noch 2022 erzielt. Unter dem Strich habe Pfizer 2,1 Milliarden Dollar verdient und damit 93 Prozent weniger. Im Schlussquartal habe Pfizer sogar einen Milliardenverlust ausweisen müssen.Gleich zwei Analysten hätten ihre Kaufempfehlungen bekräftigt, die DZ BANK habe sogar ihr Kursziel erhöht. DZ BANK-Analyst, Elmar Kraus, sehe die Aktie von Pfizer nun bei 33 Dollar fair bewertet. Im laufenden Jahr stünden die Stabilisierung der Impfstoffsparte, eine generelle Margenverbesserung sowie die erfolgreiche Neuvermarktung der jüngsten Zulassungen beziehungsweise der im Dezember akquirierten Produkte von Seagen im Fokus.Als Halteposition stufe die US-Bank JP Morgan die Aktie von Pfizer ein. Das Kursziel von JP Morgan-Analyst, Chris Schott, liege bei 30 Dollar. Er rechne mit einer sukzessiven Margenerholung in den kommenden Jahren.Pfizer habe die relativ niedrige Erwartungshaltung der Analysten erfüllt. Für eine nachhaltige Trendwende bei der Pharma-Aktie bedürfe es allerdings mehr als nur bestätigte Prognosen und Zahlen im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie sei weiter klar angeschlagen. Der Sprung über das Januarhoch wäre ein erstes positives Signal. Für eine nachhaltige Trendwende fehlt jedoch noch einiges, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Pfizer-Aktie. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link