NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

28,99 USD -4,86% (01.12.2023, 17:01)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (01.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) weiterhin mit "neutral".Das Unternehmen habe Phase 2b Fettleibigkeitsdaten für Danuglipron bekannt gegeben und gesagt, dass die zweimal tägliche Formulierung nicht in Phase 3 Studien vorrücken werde. Was die Daten selbst anbelange, so habe Danuglipron eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 6,9% - 11,7% gezeigt, was leicht unter den Erwartungen von JPMorgan gelegen habe, aber immer noch für eine Rolle auf dem Markt sprechen würde. Die Verträglichkeit bleibe jedoch eine Herausforderung, da erneut hohe Raten von unerwünschten Ereignissen sowie eine Abbruchrate von über 50% beobachtet worden seien. JPMorgan sehe die Daten für Danuglipron als enttäuschend an, da der Wirkstoff noch nicht in die Phase 3 gelangt sei und der Zeitplan weiter nach hinten verschoben worden sei. JPMorgan gehe davon aus, dass die Aktien von Pfizer auf die Nachricht hin fallen würden. Die Aktie verliere im vorbörslichen Handel 5% auf 29,01 USD.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Pfizer-Aktie unverändert mit dem Votum "neutral" ein. (Analyse vom 01.12.2023)Börsenplätze Pfizer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:26,85 EUR -3,94% (01.12.2023, 17:13)