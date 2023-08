Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (25.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Die EU-Kommission gebe grünes Licht für einen Impfstoff vom US-Pharma-Riesen Pfizer, der auch Babys gegen das so genannte Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) schützen könne. Der nun EU-weit zugelassene Impfstoff mit dem Markennamen "Abrysvo" solle dazu beitragen, die Immunreaktion gegen das Virus zu stärken."Dies ist der erste in der EU zugelassene RSV-Impfstoff, der nicht nur ältere Erwachsene, sondern auch Kleinkinder bereits ab der Geburt schützt", habe die EU-Kommissarin für Gesundheit, Stella Kyriakides, am Freitag in Brüssel gesagt. Bei Kindern sei RSV eine der häufigsten Ursachen für Krankenhausaufenthalte in der EU.Atemwegserkrankungen durch das RS-Virus würden der EU-Arzneimittelbehörde zufolge meist mild verlaufen. Aber gerade bei kleinen Kindern und bei besonders anfälligen älteren Erwachsenen könne es demnach auch einen schweren oder sogar tödlichen Verlauf geben. Bereits im Juni habe die EU-Kommission den Impfstoff "Arexvy" von GSK gegen das RS-Virus zugelassen - für Erwachsene ab 60 Jahren.Doch die beiden Pharma-Unternehmen seien nicht allein: Auch der mRNA-Spezialist Moderna wolle den Markt für RSV-Impfstoffe erschließen. In der EU, den USA, in der Schweiz und in Australien hätten die Amerikaner bereits einen entsprechenden Zulassungsantrag gestellt.Der Markt für RSV-Impfstoffe biete Platz für mehrere Player. Pfizer, GSK und Moderna dürften sich hierbei jeweils einen nennenswerten Marktanteil sichern können.Bei der Pfizer-Aktie drängt sich trotz der positiven News derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)