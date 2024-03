NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

27,36 USD -1,08% (22.03.2024, 21:00)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) charttechnisch unter die Lupe.Seit Ende 2021 befinde sich die Pfizer-Aktie im Rückwärtsgang. In dieser Zeit habe der Pharmatitel Kursverluste von über 60 USD auf nur noch gut 25 USD verkraften müssen. Doch nun sei das Papier wieder einen antizyklischen Blick wert. Das liege vor allem an einer massiven Haltezone, denn bei rund 25 USD seien seit 2013 immer wieder wichtige Tiefpunkte ausgeprägt worden. Auf dieser Basis habe die Aktie Ende 2023 bereits ein "Hammer"-Umkehrmuster gebildet - im März könnte nun eine "weiße outside candle" folgen. Beide Phänomene würden dokumentieren, dass sich die Kräfteverhältnisse zwischen Bären und Bullen verschieben würden. Dieser Eindruck werde durch den Blick auf verschiedene Indikatoren untermauert. So sei der RSI jüngst z.B. erstmals seit 2009 in überverkauftes Terrain abgetaucht. Der trendfolgende MACD notiere sogar auf Monatsbasis so niedrig wie niemals zuvor!In dieser Gemengelage definieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einen Spurt über das Januarhoch bei 30,27 USD als Startschuss für eine Erholungsbewegung, da dann auch eine alte Trendlinie (akt. bei 30,18 USD) zurückerobert wäre. Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, gelte es dagegen, die eingangs beschriebene Bastion unbedingt zu verteidigen. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Pfizer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:25,40 EUR +0,20% (25.03.2024, 09:12)