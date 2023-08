Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

32,40 EUR -0,15% (02.08.2023, 13:38)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

35,61 USD -1,25% (01.08.2023, 22:03)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (02.08.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner und Alexander Frank, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Am 01.08. habe Pfizer das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Dabei habe der Pharmariese einen Umsatz von USD 12,7 Mrd. präsentiert, was im Jahresvergleich einem drastischen Rückgang von 54% entspreche. Die geringe Nachfrage nach COVID-19-Produkten und Impfungen sei dabei besonders negativ ins Gewicht gefallen. Hinsichtlich des bereinigten Gewinns je Aktie hätten ebenso signifikante Einbußen verzeichnet werden müssen, sodass sich dieser um 67% auf USD 0,67 verringert habe. Bezüglich des Umsatzes sei das Unternehmen deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der bereinigte Gewinn je Aktie über den Konsensschätzungen gelegen habe.Ausblick: Für das laufende Geschäftsjahr 2023 habe Pfizer seine Umsatzprognose weiter eingegrenzt, sodass sich diese nun zwischen USD 67,0 Mrd. und USD 70,0 Mrd. befinde. Somit sei die obere Grenze von USD 71,0 Mrd. nach unten angepasst worden. Klammere man die Umsätze durch COVID-19-Produkte aus, werde ein operatives Umsatzwachstum von 6% bis 8% erwartet. Zudem rechne die Führungsebene mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in einer Spanne von USD 3,25 bis USD 3,45, was einem Rückgang von 47% im Vergleich zu 2022 entspreche.Nachdem das COVID-19-Segment heute enttäuscht habe, habe die Führungsebene bekannt gegeben, einen Kosteneinsparungsplan vorzulegen, sollte die Nachfrage nach COVID-19-Produkten im kommenden Herbst nicht ausreichend ansteigen. Das Unternehmen erwarte jedoch, dass sich der Virus nach den Sommerferien wieder zurückmelde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity