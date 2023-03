NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (06.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Akash Tewari, Analyst von Jefferies & Co, nimmt die Coverage für die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) mit dem Rating "hold" auf.Die langfristigen Pläne des Unternehmens seien "ehrgeizig", aber Jefferies sei skeptisch, was die Umsetzung betreffe, da es seiner Meinung nach an Transparenz mangle. Die Schätzungen von Jefferies würden bei etwa 10 Mrd. USD an risikobereinigten Umsätzen im Jahr 2030 aus Markteinführungen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 liegen, und seine Prognosen würden unter dem Konsens für COVID-Umsätze liegen, da der Markt sich von Regierungsverträgen auf kommerzielle Verkäufe verlagere, so der Analyst, was er als "laue Nachfrage" für Impfstoffe ansehe.Akash Tewari, Analyst von Jefferies & Co, hat die Coverage von Pfizer mit einem "hold"-Rating und einem Kursziel von 43 US-Dollar aufgenommen. (Analyse vom 06.03.2023)