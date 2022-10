7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (24.10.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) von "Halten" auf "Kauf" herauf.Das Q2 sei für Pfizer mehrheitlich über den Erwartungen ausgefallen. Der Umsatz des Pharmariesen habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 46% auf USD 27,74 Mrd. verbessert und sei somit komfortable 8% über dem Konsens von USD 25,74 Mrd. angesiedelt gewesen. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie habe es zu überraschen vermocht: Mit USD 2,04 habe dieser die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,78 um knapp 15% übertroffen.Covid-19-Produkte: Der hauseigene Covid-19-Impfstoff Comirnaty habe in Q2 einen Umsatz von USD 8,85 Mrd. erzielt (Bloomberg-Konsens: USD 8,52 Mrd.). Auch das Corona-Medikament Paxlovid habe es mit USD 8,12 Mrd. positiv zu überraschen vermocht und habe die Markterwartungen (Bloomberg) von USD 7,24 Mrd. um 12% zurückgelassen. Zusammengerechnet hätten die Covid-19-Produkte 61% des konzernübergreifenden Umsatzes erzielt. Erst kürzlich habe Pfizer bekannt gegeben mit Auslaufen des derzeitigen Liefervertrages den Preis per Impfdosis in den USA von aktuell rund USD 30 auf USD 110 bis USD 130 zu erhöhen - also eine Vervierfachung ausgehend von der Mitte der Spanne. Dies solle der weltweit abfallenden Nachfrage nach dem Impfstoff entgegenwirken. Antic sei nach wie vor der Ansicht, dass die jährlichen Umsätze durch Corona-Impfungen und -Medikamente in Milliardenhöhe eine vergleichsweise kurzlebige Opportunität sein würden, welche durch ein breiteres Marktangebot, Preisdruck und dem wahrscheinlichen Übergang von der Pandemie zu einer endemischen Infektion etwas erodieren würden.In Zuge des starken Quartalsergebnisses habe das Management den operativen Ausblick nach oben angepasst, wobei höhere erwartete negative Währungseffekte dies bei den berichteten Umsatzzahlen zu großen Teilen wieder ausgleiche. So rechne der Konzern weiterhin mit Umsätzen in der Spanne von USD 98 Mrd. bis USD 102 Mrd., allerdings mit einem operativen Wachstum von 27 bis 32% (zuvor: 25 bis 30%). Den bereinigten Gewinn je Aktie erwarte man sich nun zwischen USD 6,30 und USD 6,45 (zuvor: USD 6,25 bis USD 6,45) mit einem operativen Wachstum von 63 bis 67% (zuvor: 59 bis 64%).Pfizer stehe ab der Mitte des Jahrzehnts eine Welle von "patent cliffs" (Patentabläufe) bevor, wobei das Unternehmen hier Umsatzrückgänge zwischen USD 17 Mrd. und USD 20 Mrd. in den Jahren 2026 bis 2029 erwarte. Diese müssten mittels der R&D-Pipeline des Konzerns sowie M&A-Transaktionen ausgeglichen werden. Bei letzterem habe sich Pfizer im vergangenen Jahr bereits äußerst aktiv gezeigt und erwarte durch Übernahmegeschäfte bis zum Jahr 2030 einen Umsatzschub von USD 25 Mrd. Doch auch hinsichtlich der R&D-Pipeline sei das Management positiv gestimmt: Im kommenden Jahr ziele man darauf ab, fünf "neue Vakzine" und zwei Medikamente auf den Markt zu bringen, so CEO Albert Bourla.Aufgrund des allgemeinen Bewertungsabbaus der Branche senkt Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, sein Kursziel leicht von USD 56,50 auf USD 53,00, hebt seine Empfehlung für die Pfizer-Aktie im Lichte des derzeitigen Kursniveaus allerdings von "Halten" auf "Kauf". (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen