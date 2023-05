Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

35,60 EUR +0,71% (02.05.2023, 16:59)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

39,08 USD -0,33% (02.05.2023, 16:44)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (02.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Trotz deutlicher Einbußen im Corona-Geschäft sei das Auftaktquartal für den US-Arzneimittelkonzern besser ausgefallen als gedacht. Der Konzernumsatz sei zwar im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahr um 29% auf fast 18,3 Mrd. USD gesunken, Analysten hätten im Schnitt aber mit einem weitaus größeren Schwund gerechnet. Abseits des Covid-Geschäfts habe Pfizer aus eigener Kraft um 5% zulegen können, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitgeteilt habe.Nach der Sonderkonjunktur, die der US-Pharmakonzern dank der Corona-Krise zunächst auch an der Börse erlebt habe, sei die Pfizer-Aktie bereits im vergangenen Jahr angesichts sinkender Nachfrage auf dem Rückzug gewesen. Seit dem Jahreswechsel habe es nochmals fast ein Viertel eingebüßt, seit dem zur Glanzzeit Ende 2021 erreichten Niveau von fast 62 USD seien mittlerweile sogar mehr als ein Drittel dahin. Im vergangenen Jahr sei Pfizer in der Riege der großen Pharmakonzerne einer der schlechtesten Werte gewesen.Im vergangenen Quartal habe sich das Unternehmen auch ergebnisseitig weitaus besser geschlagen als gedacht, wenngleich der Gewinn unter dem Strich insgesamt um 30% auf 5,54 Mrd. USD zurückgegangen sei. Der Vorstand habe die Jahresziele bestätigt und gehe damit für 2023 weiterhin von einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pfizer-Aktie: