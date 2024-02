Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich.



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) weiterhin zu kaufen.Pfizer dürfte froh sein, das Jahr 2023 endlich hinter sich gelassen zu haben. Die Aktie habe im Jahr 2023 43% ihres Wertes verloren, während der S&P 500 Index um 23% angestiegen sei. Die Sparmaßnahmen seien ein Schritt in die richtige Richtung und auch das Thema COVID-19 werde in nächster Zeit aufgrund des Auslaufens des Basiseffekts an Bedeutung verlieren. Pfizer habe auch seine Finanzprognose für 2024 mit einem erwarteten Umsatz von USD 58,5 bis 61,5 Mrd. und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von USD 2,05 bis 2,25 bestätigt. Was das Unternehmen jedoch dringend brauche, sei eine langfristige Wachstumsperspektive mit Wachstumstreibern, vorzugsweise aus der eigenen Pipeline.Alles in allem erscheine Schicho die Bewertung von Pfizer auch nach dem enttäuschenden Jahr attraktiv. Nicht nur seien KGV, EV/EBIT und EV/Sales-Multiples besonders niedrig, auch eine Rückkehr zum mittelfristigen Trend erscheine Schicho durchaus möglich (Mean-Reversion-Effekt). Zudem biete Pfizer eine Dividendenrendite von über 6%.Auf Basis der Multiplikatorenanalyse der oben genannten Kennzahlen bleibt Raphael Schicho, Analyst der RBI, daher bei seinem "Kauf"-Rating für die Pfizer-Aktie und einem Kursziel von USD 35. (Analyse vom 06.02.2024)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Pfizer-Aktie: