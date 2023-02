Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

41,06 EUR +0,69% (07.02.2023, 12:14)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

43,76 USD -0,61% (06.02.2023)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (07.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE).Q4/2022 von Pfizer sei solide ausgefallen. Speziell beim Gewinn sei der Konzern in der Lage gewesen, die Markterwartungen merklich zu übertreffen, wobei das Ergebnis abermals vor allem von den Corona-Produkten gestützt worden sei. Mittelfristig werde sich alles weiterhin um die Frage drehen, ob der Pharma-Riese in der Lage sei, seine Welle an Patentabläufen in den Jahren 2025 bis 2030 mittels M&A-Transaktionen sowie durch Erfolge in der eigenen R&D-Pipeline umsatztechnisch auszugleichen.Der Konzern habe sich bereits in den vergangenen Monaten bei M&A-Transaktionen äußerst aktiv gezeigt (Biohaven Pharmaceuticals, ReViral, Arena Pharamceuticals etc.) und bei den hauseigenen Entwicklungen plane man kräftig zu investieren, um in den kommenden 18 Monaten 19 Medikamente oder nennenswerte "Label-Expansions" auf den Markt zu bringen. Dementsprechend niedrig würden die Prognose des bereinigten Gewinns für das Geschäftsjahr 2023 ausfallen. Der Analyst bewerte das ambitionierte Investitionsvorhaben grundsätzlich als positiv, allerdings müsse sich der Optimismus des Managements bezüglich der dadurch erhofften Wachstumsraten erst materialisieren.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher seine Kaufempfehlung für die Pfizer-Aktie, senkt allerdings in Anbetracht des Ausblicks für das laufende Jahr das Kursziel von USD 55,00 auf USD 50,00. (Analyse vom 07.02.2023)Börsenplätze Pfizer-Aktie: