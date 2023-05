Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Die Aktie von Pfizer gehöre an der ansonsten eher schwachen US-Börse heute zu den klaren Gewinnern. Das sei kein Zufall, denn Pfizer könnte ein Coup gelungen sein im Markt für Abnehmpräparate. Damit könnte man Novo Nordisk und dem Medikament Ozempic etwas entgegensetzen.Ein oral einzunehmendes Medikament von Pfizer bewirke einen ähnlich starken Gewichtsverlust wie das Blockbuster-Injektionspräparat Ozempic des Konkurrenten Novo Nordisk. Das würden die Ergebnisse einer klinischen Studie der Phase zwei zeigen, die heute veröffentlicht worden seien.Die Nachrichtenseite CNBC berichte, dass die Ergebnisse Ende letzten Jahres auf einer medizinischen Konferenz vorgestellt worden seien. Das JAMA Network habe jedoch erst jetzt die vollständige, von Experten begutachtete Studie, veröffentlicht. An der Studie von Pfizer hätten 411 Erwachsene mit Typ-2-Diabetes teilgenommen, die entweder die Pille des Unternehmens, Danuglipron, zweimal täglich oder ein Placebo eingenommen hätten. Die Patienten, die eine 120-Milligramm-Version von Danuglipron eingenommen hätten, hätten der Studie zufolge im Laufe von 16 Wochen etwa 10 Pfund (rund 4,5 Kilogramm) verloren.Zum Vergleich: In einer klinischen Phase-3-Studie zu Ozempic hätten Erwachsene, die eine 1-Milligramm-Version der Injektion eingenommen hätten, über einen Zeitraum von 30 Wochen im Durchschnitt 9,9 Pfund verloren. Die Patienten würden diese Spritze einmal pro Woche nehmen. Damit würden die Ergebnisse darauf hindeuten, dass Danuglipron in Bezug auf die Gewichtsabnahme über einen kürzeren Zeitraum ebenso wirksam sein könnte wie Ozempic.Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk hätten sich in den letzten Jahren ins nationale Rampenlicht katapultiert, weil sie als "Wunder" zur Gewichtsabnahme gelten würden. Hollywood-Stars, Social Media-Influencer und der milliardenschwere Tech-Mogul Elon Musk hätten Berichten zufolge das Medikament zur Gewichtsreduktion eingenommen. Nach Angaben des US National Institutes of Health würden mehr als zwei von fünf Erwachsenen an Fettleibigkeit leiden. Etwa einer von elf Erwachsenen leide unter schwerer Fettleibigkeit.Ohne Frage handele es sich um einen gigantischen Milliardenmarkt beim Thema Gewichtsreduktion. Pfizer steige nun nach Novo Nordisk und anderen in das vielversprechende Segment ein. Die Aktie gehöre heute zu den Gewinnern im ansonsten schwachen Markt.Die Pfizer-Aktie ist keine laufende Empfehlung, "Der Aktionär" setzt hingegen weiterhin auf Novo Nordisk, so Fabian Strebin. (Analyse vom 22.05.2023)