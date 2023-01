Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Pfizer habe im vergangenen Jahr prächtig an der Pandemie mitverdient. Für den US-Pharmakonzern sei es dank hoher Verkaufszahlen seines Impfstoffs und seines Corona-Mittels Paxlovid in jeder Hinsicht ein Rekordjahr gewesen. Die sinkende Zahl der Corona-Fälle dürfte 2023 aber negativ auf die Geschäfte des US-Pharmakonzerns durchschlagen.Auch würden nach Konzernangaben vom Dienstag zu Jahresbeginn viele Länder noch auf genügend Impfstoff und Medikamenten sitzen. Pfizer stelle sich daher auf einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang ein.Pfizer rechne demnach in diesem Jahr mit einem Erlös von 67 bis 71 Milliarden US-Dollar. 2022 habe der Konzern noch gut 100 Milliarden Dollar (rund 92,2 Milliarden Euro) erlöst und damit 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich sei der Gewinn um 43 Prozent auf 31,3 Milliarden Dollar gestiegen. Für das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) habe sich ein Anstieg um 62 Prozent auf 6,58 Dollar ergeben.Für 2023 peile Pfizer bei dieser Kennziffer lediglich einen Wert in der Bandbreite von 3,25 bis 3,45 Dollar an. Damit liege Pfizer bei der Umsatzprognose am unteren Ende der Erwartungen bei der EPS-Prognose verfehle der Pharmakonzern ganz klar die Erwartungen. Hier hätten die Analysten im Vorfeld mit einem Gewinn in Höhe von 4,30 Dollar je Aktie gerechnet.Dementsprechend gehe es bei der Pfizer-Aktie vor dem US-Handelsbeginn deutlich nach unten. Die Aktie verliere vorbörslich 2,5 Prozent. Mit nach unten ziehe es auch den Impfstoffpartner BioNTech. Die Aktie verliere vor dem US-Handelsbeginn 2,1 Prozent. BioNTech selbst werde seine Zahlen erst am 27. März veröffentlichen.Die Aktie von Pfizer ist unter den Stopp des "Aktionär" gerutscht und wurde verkauft. Derzeit drängt sich kein Neueinstieg auf, so Marion Schlegel. (Analyse vom 31.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: