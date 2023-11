NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (27.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "neutral".J.P. Morgan sehe für die Pfizer-Aktie nach der Schwäche im bisherigen Jahresverlauf auf dem aktuellen Niveau ein "ziemlich begrenztes Abwärtspotenzial". Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Kerngewinne des Unternehmens im Jahr 2024 im Bereich von 2,60 USD pro Aktie lägen und später in diesem Jahrzehnt auf 3,00 USD steigen würden. Zusammen mit dem Wert des COVID-Geschäfts in Höhe von mehreren Dollar ergebe sich daraus eine Untergrenze für die Bewertung. Gleichzeitig sehe J.P. Morgan keinen klaren Weg für eine Erholung der Aktie, da das Potenzial für eine signifikante Gewinnsteigerung in naher Zukunft begrenzt sei und es nur wenige neue Produkteinführungen/Pipelines gebe, die zu einer signifikanten Erhöhung des Multiplikators führen könnten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Pfizer-Aktie unverändert mit dem Votum "neutral" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 34,00 USD. (Analyse vom 27.11.2023)Börsenplätze Pfizer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:27,95 EUR +0,18% (27.11.2023, 12:06)