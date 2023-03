Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (20.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Die Aktie von Pfizer habe zuletzt deutlich unter Druck gestanden. Das Abklingen der Corona-Pandemie und ein auch damit verbundener schwacher Ausblick hätten das Papier in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck gebracht. Zuletzt hätten auch Abstufungen durch gleich zwei Ratingagenturen für zusätzliche Schwäche bei der Aktie gesorgt.Die Ratingagentur Moody's habe den Ausblick für die Bonität des Pharmakonzerns von stabil auf negativ gesenkt. In der vergangenen Woche sei bekannt geworden, dass Pfizer für 43 Milliarden Dollar den Krebsspezialisten Seagen übernehmen. Auch die Ratingagentur Fitch habe ihre Einschätzung zurückgenommen: von positiv auf stabil.Der Pharmakonzern Pfizer habe sich mit dem Biotechunternehmen Seagen auf eine milliardenschwere Übernahme geeinigt. Dabei wolle Pfizer für den Krebsspezialisten 229 US-Dollar je Aktie in bar zahlen, wie Pfizer am vergangenen Montag in New York mitgeteilt habe. Seagen werde damit mit 43 Milliarden Dollar (gut 40 Milliarden Euro) bewertet. Die Verwaltungsräte beider Konzerne hätten der Transaktion bereits zugestimmt. Seagen prognostiziere laut Mitteilung für 2023 Umsätze von 2,2 Milliarden Dollar. Pfizer habe sich dabei zuversichtlich gezeigt, dass das Unternehmen bis 2030 je nach Fortschritten in der Produktpipeline mehr als zehn Milliarden Dollar an Erlösen beisteuern könnte, mit einem erheblichen Aufwärtspotenzial danach.Bereits Ende Februar habe das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Kreise berichtet, dass Pfizer ein Auge auf Seagen geworfen habe. Im vergangenen Jahr solle sich der Krebsspezialist bereits in Gesprächen mit dem Konkurrenten Merck & Co über eine Übernahme im Wert von insgesamt 40 Milliarden Dollar oder mehr befunden haben, der Deal sei jedoch nicht zustande gekommen. Bereits damals solle Pfizer Interesse an Seagen gezeigt haben, wie es in dem Bericht geheißen habe.Anleger setzen die Aktie auf die Watchlist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: