Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

25,35 EUR -0,20% (30.01.2024, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

27,48 USD +0,04% (29.01.2024, 22:00)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Das Geschäftsjahr 2023 sei für Pfizer erwartungsgemäß mit einem starken Umsatzrückgang und sinkenden Gewinnen verlaufen. Das Unternehmen blicke daher hoffnungsvoll auf das Jahr 2024 und verspreche weitere Kostensenkungen.Pfizer habe für das Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtumsatz in Höhe von USD 58,5 Mrd. berichtet. Dies entspreche einem Rückgang von 42% gegenüber dem Vorjahr und liege knapp unter den Erwartungen. Der signifikante Rückgang sei vor allem auf geringere Einnahmen aus den COVID-19-Produkten Comirnaty und Paxlovid zurückzuführen. Ohne diese beiden Produkte habe das Unternehmen jedoch ein operatives Wachstum von 7% verzeichnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sei auf USD 1,84 gefallen, was einem Rückgang von 72% entspreche, aber fast 20% über den Erwartungen von USD 1,55 gelegen habe.Pfizer habe mitgeteilt, dass die US-Regierung weniger COVID-19-Medikamente als erwartet zurückgegeben habe, was zu einer geringeren Rückerstattung von USD 3,5 Mrd. oder rund 6,5 Mio. Dosen geführt habe, verglichen mit einer früheren Prognose von USD 4,2 Mrd. oder 7,9 Mio. Dosen. Die Umsätze der COVID-19-Produkte, der antiviralen Behandlung Paxlovid und des Impfstoffs Comirnaty, hätten sich im Jahr 2023 auf USD 12,5 Mrd. belaufen.Mit Blick auf die vielfach angekündigten Sparmaßnahmen habe Pfizer bekannt gegeben, dass das Unternehmen auf dem besten Weg sei, sein Ziel von USD 4 Mrd. an Kosteneinsparungen bis Ende 2024 zu erreichen.Die letzte Empfehlung zur Pfizer-Aktie lautete "Kauf", so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: