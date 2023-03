Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.400 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (30.03.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum: Dividende drastisch zusammengestrichen - AktienanalyseDer Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) rechnet nach dem kräftigen Umsatzwachstum im vergangenen Jahr mit einer Stagnation 2023, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Hintergrund sei eine Abschwächung der Nachfrage seitens von Halbleiterindustrie. Gleichzeitig habe der Konzern die Börse darauf eingestimmt, dass von den Erlösen nur etwa zwölf Prozent als operativer Gewinn (EBIT) hängen bleiben dürften. Im vergangenen Jahr sei die Marge noch auf 13 Prozent gestiegen, und Analysten hätten für 2023 im Schnitt einen weiteren Anstieg erwartet. Dass der Betriebsgewinn im laufenden Jahr sinken dürfte, habe das Management unter anderem mit der hohen Inflation begründet. Man könne die steigenden Kosten voraussichtlich nicht vollständig an die Kunden weitergeben, habe es geheißen. Im Februar habe der Konzern zudem hohe Investitionen in den Kapazitätsausbau angekündigt - und mit Verweis darauf die Dividende drastisch zusammengestrichen. Statt wie zuletzt 4,08 Euro solle es jetzt nur noch elf Cent je Aktie geben.Die Nachrichten kamen nicht nur an der Börse schlecht an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Der Gegenwind im Geschäft mit Halbleitern habe einen vorsichtigen Ausblick des Zulieferers für diese Branche nach sich gezogen, so Martin Comtesse Analysehaus Jefferies. Steigende Inputkosten und große Kapitalausgaben hätten zudem auf die Margen gedrückt. Er habe daher das Kursziel für Pfeiffer Vacuum 140 auf 133 (aktuell: 154,00) Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. (Ausgabe 12/2023)Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: