Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

167,80 EUR +21,59% (07.11.2022, 13:41)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

166,80 EUR +19,48% (07.11.2022, 13:58)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.400 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (07.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) unter die Lupe.Die Großaktionärin des Aßlarer Unternehmens wolle in Verhandlungen über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag treten. Ein entsprechendes Schreiben der Busch-Tochter Pangea GmbH sei am Sonntag eingegangen, habe Pfeiffer Vacuum mitgeteilt. Anleger würden auf ein Pflichtangebot an alle ausstehenden Aktionäre - mit entsprechender Prämie setzen. Die Aktie lege kräftig zu.Pangea gehöre zur Busch-Familie, ein weltweit operierender Hersteller von Vakuumpumpen, Gebläsen und Verdichtern, und halte aktuell den Angaben zufolge mehr als 63% an dem hessischen Unternehmen. Als Hintergrund der Pläne heiße es, dass der Großaktionär die Koordination zwischen den beiden Unternehmensgruppen und insbesondere die Entscheidungsabläufe vereinfachen wolle. Das entspreche dem Verständnis der Busch-Gruppe als Familienunternehmen besser.Der heutige Kurssprung zeige: Anleger würden auf eine mögliche Offerte an die verbleibenden Aktionäre hoffen. Ein realistisches Szenario? Als erstes dürften kurzfristige Verhandlungen angestrebt werden. Dann werde in der Regel von einer unabhängigen Unternehmensberatung ein fairer Wert der Gesellschaft ermittelt. Auf dieser Basis könnte dann ein Pflichtangebot an alle ausstehenden Aktionäre. Dieser Prozess ziehe sich allerdings oft über einige Wochen. Ob am Ende ein Delisting, also ein Rückzug von der Börse angestrebt werde, sei noch offen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link