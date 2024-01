Börsenplätze Petrobras-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Petrobras-Aktie:

7,829 EUR +1,02% (26.01.2024, 11:27)



ISIN Petrobras-Aktie:

BRPETRACNOR9



WKN Petrobras-Aktie:

932443



Ticker-Symbol Petrobras-Aktie Deutschland:

PJXC



Kurzprofil Petróleo Brasileiro S.A.:



Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro. Das Unternehmen betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und unterhält ein Tankstellennetz in Lateinamerika. (26.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petrobras-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) unter die Lupe.Während die Aktien europäischer Ölproduzenten derzeit unter den zuletzt anhaltend schwächelnden Ölpreisen leiden würden, präsentiere sich das Papier des brasilianischen Konzerns nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. So sei in dieser Handelswoche ein weiteres Hoch markiert worden. Rückenwind habe es in dieser Woche nun auch einmal wieder vom Ölmarkt gegeben. Denn in den letzten Tagen hätten Brent, WTI & Co deutlich Boden gutmachen können.Am Markt werde auf mehrere Gründe verwiesen: Zum einen bleibe die Lage im Roten Meer angespannt. Angetrieben würden die Ölpreise zudem von rückläufigen Lagerständen in den USA und einer zuletzt stark gefallenen Rohölförderung. Ein dritter Grund für den jüngsten Preisauftrieb am Ölmarkt komme aus China. Dort habe die Notenbank ihre Geldpolitik in dieser Woche weiter gelockert, um der schwächelnden Konjunktur auf die Sprünge zu helfen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link