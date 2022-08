Tradegate-Aktienkurs Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

14,60 EUR -1,35% (25.08.2022, 19:54)



NYSE-Aktienkurs Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

14,485 USD -1,40% (25.08.2022, 20:12)



ISIN Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

US71654V4086



WKN Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

541501



Ticker-Symbol Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

PJXA



NYSE-Symbol Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

PBR



Kurzprofil Petróleo Brasileiro S.A.:



Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (ISIN: US71654V4086, WKN: 541501, Ticker-Symbol: PJXA, NYSE-Symbol: PBR) ist ein auf die Öl-, Erdgas- und Energieindustrie spezialisierter Konzern aus Brasilien. Das Unternehmen befasst sich mit der Erkundung, Bohrung, Raffinierung, Verarbeitung, dem Handel und Transport von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern sowie aus Schiefer- und anderen Gesteinen. (25.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petróleo Brasileiro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (ISIN: US71654V4086, WKN: 541501, Ticker-Symbol: PJXA, NYSE-Symbol: PBR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der halbstaatliche brasilianische Energieriese Petrobras locke Anleger mit einer historisch hohen Dividendenrendite von mehr als 30 (!) Prozent. Dennoch sei die Aktie nur für Mutige geeignet. Diese könnten sich aber aktuell nicht nur über die Aussicht auf üppige Ausschüttungen, sondern auch über steigende Kurse freuen.So sei es mit der Aktie zuletzt weiter nach oben gegangen. Obwohl die Ölpreise zwischenzeitlich kräftig korrigiert hätten, würden die Papiere des brasilianischen Energiekonzerns wieder recht nah an den Jahreshöchstständen vom Frühjahr notieren. Charttechnisch betrachtet könne also durchaus grünes Licht gegeben werden.Darüber hinaus bleibe das Marktumfeld für Energiekonzerne sehr gut, schließlich würden die hohen Ölpreise Petrobras & Co Tag für Tag sprudelnde Gewinne bescheren. Und klar: Mit einem 2023er KGV von 4, einem KBV von 0,8 und einer bereits erwähnten extrem hohen Dividendenrendite sei die Petrobras-Aktie immer noch sehr günstig. Dementsprechend wäre fundamental betrachtet noch jede Menge Luft nach oben. Doch Petrobras sei eben kein "normales" Unternehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Petróleo Brasileiro ADR-Aktie: