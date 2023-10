Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Petróleo Brasileiro S.A.:



Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro. Das Unternehmen betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und unterhält ein Tankstellennetz in Lateinamerika. (18.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petrobras-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) unter die Lupe.Auch im heutigen Handel gehe es mit den Aktien von Energiekonzernen wie TotalEnergies oder Petrobras weiter aufwärts. Schließlich seien die Ölpreise am Mittwoch mit der Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten kräftig gestiegen. Bis zum Mittag hätten sie die deutlichen Gewinne aus dem frühen Handel ausgeweitet.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember habe 92,18 US-Dollar gekostet. Das seien 2,28 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung sei um 2,33 Dollar auf 88,99 Dollar gestiegen.Nachdem sich die Ölpreise in der ersten Wochenhälfte mit der Hoffnung auf diplomatische Bemühungen zur Eindämmung des Kriegs zwischen der Hamas und Israel noch hätten stabilisieren können, drohe mittlerweile eine weitere Eskalation. Marktbeobachter hätten auf einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verwiesen, der die geopolitischen Sorgen am Ölmarkt verstärkt habe.Am Markt sei auch auf besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China verwiesen worden. Dies fördere die Spekulation auf eine höhere Nachfrage, was die Ölpreise ebenfalls gestützt habe. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sei im dritten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Zuletzt habe es Anzeichen für eine Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft gegeben.Das hohe Ölpreisniveau dürfte weiterhin eine große Hilfe für die Kursentwicklung der beiden Dividendenperlen bleiben. Die beiden günstig bewerteten Aktien sind attraktiv, wobei Petrobras natürlich die etwas riskantere Wahl ist, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei Petrobras nun auf 5,60 Euro nachgezogen werden, bei TotalEnergies könne er vorerst noch bei 49,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 18.10.2023)