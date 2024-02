Börsenplätze Petrobras-ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Petrobras-ADR-Aktie:

16,20 EUR +1,25% (09.02.2024, 10:15)



NYSE-Aktienkurs Petrobras-ADR-Aktie:

17,24 USD -0,86% (08.02.2024, 22:00)



ISIN Petrobras-ADR-Aktie:

US71654V4086



WKN Petrobras-ADR-Aktie:

541501



Ticker-Symbol Petrobras-ADR-Aktie:

PJXA



NYSE-Symbol Petrobras-ADR-Aktie:

PBR



Kurzprofil Petróleo Brasileiro S.A.:



Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (ISIN: US71654V4086, WKN: 541501, Ticker-Symbol: PJXA, NYSE-Symbol: PBR) ist ein auf die Öl-, Erdgas- und Energieindustrie spezialisierter Konzern aus Brasilien. Das Unternehmen befasst sich mit der Erkundung, Bohrung, Raffinierung, Verarbeitung, dem Handel und Transport von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern sowie aus Schiefer- und anderen Gesteinen. (09.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petrobras-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie der Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (ISIN: US71654V4086, WKN: 541501, Ticker-Symbol: PJXA, NYSE-Symbol: PBR) unverändert zugreifen.Es sei wirklich bemerkenswert: Während zahlreiche Aktien global aktiver Energieriesen bestenfalls seitlich dahindümpeln würden, würden die Anteilscheine des brasilianischen Ölkonzerns Petrobras von einem 52-Wochen-Hoch zum anderen klettern. Auch in dieser Handelswoche hätten sich die Papiere wieder deutlich verteuern können.Für zusätzlichen Schwung habe in dieser Woche die Meldung gesorgt, dass Petrobras die Öl- und Gasproduktion im vierten Quartal um satte elf Prozent habe erhöhen können. Etwas Rückenwind habe es zuletzt auch vom Ölmarkt gegeben. Allerdings hätten die Ölpreise heute nach der Rally am Vortag zunächst wieder geringfügig nachgegeben. So habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April am Freitag 81,51 US-Dollar und damit 12 Cent weniger als am Donnerstag gekostet. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung sei um 3 Cent auf 76,19 Dollar gefallen.Insbesondere am Donnerstag hätten die anhaltenden Risiken im Nahen Osten die Ölpreise angetrieben. Damit würden sie auf ein deutliches Wochenplus zusteuern. Auch zum Wochenschluss zeichne sich keine Entspannung der Lage im Nahen Osten ab. Die Islamistenorganisation Hamas poche im Gaza-Krieg weiterhin auf einen Waffenstillstand, was Israel ablehne. Die mit der Hamas verbündeten militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen hätten zuletzt Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen und so die internationalen Warenströme bedroht.Mutige können weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur der Petrobras-Aktie. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 5,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link