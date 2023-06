Mit Material von dpa-AFX



6,679 EUR +0,44% (22.06.2023, 09:20)



BRPETRACNOR9



932443



PJXC



Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro. Das Unternehmen betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und unterhält ein Tankstellennetz in Lateinamerika. (22.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petrobras-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) unter die Lupe.Die Aktie des brasilianischen Ölriesen Petrobras habe sich in den vergangenen Handelswochen trotz anhaltend schwacher Ölpreise sehr stark entwickelt. So hätten sich die im Branchenvergleich immer noch sehr günstig bewerteten Anteilscheine seit Anfang Mai um mehr als 40 Prozent verteuert. Und nun gebe es weiteren Rückenwind.Goldman Sachs-Analyst Bruno Amorin habe die Papiere von Neutral auf Buy hochgestuft. Darüber hinaus habe er das Kursziel für die ADRs des Konzerns von 13,00 auf 18,10 Dollar erhöht. Zum Vergleich: Gestern hätten diese Anteile bei 14,94 Dollar gestanden.Und im gestrigen Handel hätten die Petrobras-Titel auch noch etwas Unterstützung vom Ölmarkt erhalten. So hätten die Preise am Mittwoch wieder etwas zulegen können. Am Nachmittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,65 US-Dollar gekostet. Das seien 75 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 92 Cent auf 72,11 Dollar gestiegen.Ansonsten fehle es dem Ölmarkt aber an klaren Impulsen. Stabilisiert würden die Ölpreise laut Händlern auch durch die Anstrengungen der chinesischen Regierung und der Notenbank, die Konjunktur zu stützen. Eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung des Landes würde auch die Nachfrage nach Rohöl begünstigen.Mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,9 sei die Petrobras-Aktie indes trotz des jüngsten Kursanstiegs immer noch ein Schnäppchen. Darüber hinaus locke die bereits mehrfach thematisierte üppige Dividendenrendite von aktuell 15 Prozent brutto.Mutige können weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" befindet sich von den zahlreichen verschiedenen Petrobras-Papieren derzeit die Anteile mit der WKN 932433 (diese sind relativ rege handelbar). Hier sollte der Stopp nun auf 4,80 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 22.06.2023)